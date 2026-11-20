Eskişehir'de tek başına yaşayan Alzheimer hastası 92 yaşındaki adam, dairesinin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Selam Sokak'ta bulunan bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan Alzheimer hastası F.T.'nin (92) ikamet ettiği dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen F.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan komşuları yaşlı adamın rahatsızlığı nedeniyle endişeli olduklarını ifade ederek, yardım edilmesi gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.