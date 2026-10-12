Eskişehir Tepebaşı'nda depolanan binlerce plastik kasa alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Tepebaşı'nda depolanan binlerce plastik kasa alevlere teslim oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı\'nda depolanan binlerce plastik kasa alevlere teslim oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi'nde açık alanda depolanan binlerce plastik kasa bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın çevreye sıçramadan söndürülürken kasalar kullanılamaz hale geldi; ölen ya da yaralanan olmadı, tahkikat başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, açık alanda stoklanan binlerce plastik kasanın tutuşmasıyla başlayan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Açık alanda depolanan binlerce plastik kasa, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler kasaları sararken, yükselen yoğun siyah duman şehrin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin karadan yürüttüğü çalışmalarla alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde binlerce plastik kasanın yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
ZincirlikuyuEskişehir3. SayfaTepebaşıPlastikGüncelOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:12
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 16:42:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda depolanan binlerce plastik kasa alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei