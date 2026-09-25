Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 64 firmaya 119 bin 190 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 64 firmaya 119 bin 190 TL ceza kesildi

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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri son haftaki denetimlerde 64 firmada 2 bin 848 ürünü inceledi. İncelemeler sonucu 119 bin 190 TL idari para cezası kesilirken, haksız fiyat denetiminde 16 firmadaki 80 ürün için tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 119 bin 190 TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin il merkezi ve ilçelerindeki saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, 18-24 Eylül 2026 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri hususları içeren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 64 firmada 2 bin 848 ürün incelendi. Ekiplerce tespit edilen mevzuata aykırılıklar doğrultusunda toplam 119 bin 190 TL idari para cezası kesildi. Haksız fiyat artışı denetimleri dahilinde ise 16 firmada 80 ürün kontrol edilirken, hazırlanan tutanaklar değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 64 firmaya 119 bin 190 TL ceza kesildi - Son Dakika
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