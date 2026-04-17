Eşme Belediyesi\'ne yönelik \'irtikap\' soruşturması kapsamında Başkan Tozan, eşi ve 3 şüpheli gözaltına alındı

Eşme Belediyesine yönelik başlatılan 'irtikap' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Belediyesine yönelik 'irtikap' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Yılmaz Tozan, eşi, Yılmaz Tozan'ın şoförü M.F., belediye personeli H.D. ve Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli İ.U. gözaltına alındı.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan O.Ü.'nün ise, Eşme ilçesindeki başka bir soruşturma kapsamında tutuklandığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. - UŞAK