Espiye'deki Uluburun Tüneli girişinde 89 yaşındaki adama otomobil çarptı, adam öldü

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 89 yaşındaki Musa Karahan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Espiye Uluburun Tüneli'nin Giresun istikameti girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş. Ç. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Karahan'a (89) çarptı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karahan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.