Espiye'deki Uluburun Tüneli girişinde 89 yaşındaki adama otomobil çarptı, adam öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Espiye'deki Uluburun Tüneli girişinde 89 yaşındaki adama otomobil çarptı, adam öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Espiye'de Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 89 yaşındaki adama otomobil çarptı. Sağlık ekipleri adamın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 89 yaşındaki Musa Karahan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Espiye Uluburun Tüneli'nin Giresun istikameti girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş. Ç. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Karahan'a (89) çarptı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karahan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Karadeniz Sahil Yoluİnceleme3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
Işın Karaca 75 kilo verdi Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
1. Lig maçında sıra dışı olay Sahaya tilki girdi 1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi
23:16
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
18:32
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 01:42:21. #7.12#
SON DAKİKA: Espiye'deki Uluburun Tüneli girişinde 89 yaşındaki adama otomobil çarptı, adam öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android