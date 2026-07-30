Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: Sayıştay raporları, MASAK verileri ve ses kayıtları dosyada - Son Dakika
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Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: Sayıştay raporları, MASAK verileri ve ses kayıtları dosyada

Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: Sayıştay raporları, MASAK verileri ve ses kayıtları dosyada
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Sayıştay raporları, MASAK verileri, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları ile ses ve video kayıtlarının delil olarak dosyaya girdiği öğrenildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Sayıştay raporları, MASAK verileri, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları ile ses ve video kayıtlarının delil olarak dosyaya girdiği öğrenildi. Soruşturmada, imar ve ruhsat işlemleri ile bazı ihalelerde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddiaları araştırılıyor.

Edinilen bilgilere göre, dosyada bulunan 6 ayrı Sayıştay raporunda bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belge düzenlendiği veya düzenletildiğine ilişkin tespitlere yer verildiği öğrenildi. Raporlarda, 12 Şubat 2026 tarihli 814 milyon 498 bin 556 TL, 21 Nisan 2026 tarihli ise 760 milyon 591 bin 551,68 TL bedelli ihalelerin incelemeye alındığı, 30 Eylül 2025 tarihli raporda ise 11 milyon 990 bin TL kamu zararı tespit edildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan belediye çalışanı S.K.'nın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadelerin de dosyaya girdiği, bazı ihalelerin belirli firmalara yönelik "adrese teslim" şekilde gerçekleştirildiğini öne sürdüğü öğrenildi. Savcılığın bu beyanları Sayıştay raporları, ihale dosyaları, ödeme belgeleri ve şirket bağlantılarıyla karşılaştırdığı bildirildi.

MASAK tarafından yürütülen mali incelemelerde ise bazı şüpheliler ile belediyede işi bulunan kişiler arasında para transferleri tespit edildiği belirtildi. Dosyada, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait olduğu belirtilen Fado Cafe-Nefes Restoranı üzerinden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na iki ayrı işlemle toplam 975 bin TL para transferi gerçekleştirildiğine ilişkin tespitlere yer verildiği, savcılığın söz konusu transferlerin kaynağı ve belediye işlemleriyle bağlantısını araştırdığı öğrenildi.

"İskan ve ruhsat işlemleri karşılığında para talep edildi"

Soruşturma dosyasında yer alan müşteki beyanlarında ise bazı inşaat projelerinde iskan ve ruhsat işlemleri karşılığında para talep edildiği iddiaları yer aldı. Bir müteahhit, ifadesinde belediyedeki bir görüşmede kendisinden iskan işlemleri için önce 2 milyon TL istendiğini, ardından 1 milyon TL ödeme yaptığını öne sürdü.

Etimesgut'ta bulunan bir AVM'de konser organizasyonu yapmak isteyen bir müşteki de belediye görevlilerinin kendisinden para ve konser alanında stant talep ettiğini iddia etti. Dosyada, bu iddiaları desteklediği değerlendirilen bir ses kaydının bulunduğu, kaydın çözümleme ve inceleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Soruşturmaya, ruhsat işlemlerinde rüşvet talep edildiğine ilişkin CİMER başvuruları da dahil edildi. Başvurular kapsamında ifadeleri alınan kişilerin, bazı projelerde ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığında tamamlandığını öne sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, bir müşteki de otopark işletme hakkı vaadiyle para vermeye zorlandığını iddia etti. Söz konusu iddianın, soruşturmada "icbar suretiyle irtikap" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

HTS analizlerinde ise şüphelilerin kendi aralarında yoğun telefon trafiği bulunduğu, bazı belediye görevlileri ile belediyede işlem yapan müteahhitler arasında sık iletişim tespit edildiği öğrenildi. Savcılığın, telefon görüşmeleri ile ihale süreçleri, ruhsat işlemleri ve para transferlerinin tarihlerini karşılaştırarak soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi, Sayıştay, 3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: Sayıştay raporları, MASAK verileri ve ses kayıtları dosyada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması: Sayıştay raporları, MASAK verileri ve ses kayıtları dosyada - Son Dakika
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