Etimesgut Belediyesi önünde bekleyiş sürüyor

Etimesgut Belediyesine yönelik operasyonun ardından belediye binası önünde toplanan kalabalığın bekleyişi sürüyor. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Bu kapsamda aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemlerinin ardından Etimesgut Belediyesi hizmet binası önünde toplanankalabalığın bekleyişi sürüyor. Polis ekiplerinin de bölgede güvenlik önlemleri sürüyor.