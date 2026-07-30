Etimesgut Belediyesine mali suç operasyonu: 52 şüpheli yakalandı

Etimesgut Belediyesine yönelik mali suç operasyonu düzenlendi. Operasyonda Erdal Beşikçioğlu dahil 52 şüpheli yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Etimesgut Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyona ilişkin, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Örgüte Üye Olmak, Zimmet, Rüşvet, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırmak, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak ve Görevi Kötüye Kullanma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu; 37 belediye çalışanı, 18 firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği duyuruldu.