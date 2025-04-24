Etimesgut\'ta Otobüs Parka Daldı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeki bir otobüs freninin boşalması sonucu parka daldı ardından bir araca çarptı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde park halindeki bir otobüs freninin boşalmasıyla Etimesgut ilçesinde bulunan Keloğlan Parkına daldı. Ankara'da yoğun yağışların da etkisiyle kayan otobüs park halindeki 06 DFR 611 plakalı başka bir otomobile çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA