Etimesgut'ta Seyir Halindeki Araçta Yangın

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobilde aniden yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta hasar meydana geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA