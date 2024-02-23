Europol, Fransa\'dan İngiltere\'ye göçmen kaçıran çeteyi çökertti

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Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından Fransa'dan Manş Denizi yoluyla İngiltere'ye göçmen kaçıran çete çökertildi. Almanya'daki 28 farklı noktaya gerçekleştirilen baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Fransa ile İngiltere arasındaki Manş rotasında faaliyet gösteren Fransa'dan Manş Denizi yoluyla İngiltere'ye göçmen kaçıran en aktif ve büyük insan kaçakçılığı çetelerinden birine 600 polis ile operasyon gerçekleştirdi. Europol tarafından Almanya'daki 28 farklı noktaya gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda tekne, şişme bot, motor ve can yeleği bulundu. Almanya, Fransa ve Belçika polisi ile bir yıldır yürütülen soruşturma çerçevesinde Almanya'da gözaltına alınanlar arasında Iraklı Kürt olduğu ifade edilen çete lideri ve organizatör dahil 5 üst düzey ismin bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık çetesinin, İngiltere'ye her gün 8 gemi kaydedilirken, Irak ve Suriye vatandaşlarından oluşan çetenin tekneleri Çin'den temin ettiği ve Almanya'da işlettiği açıklandı.

10 kişilik botlara 55 kişi yerleştirildi

Açıklamada 10 kişilik botlara 55 kişinin yerleştirildiği aktarılırken, kişi başına bin ila 3 bin euro arasında ücret alındığı kaydedildi. İnsan kaçakçılığı çetesi için kara para aklama faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

2000 yılından bu yana binden fazla kişi Manş Denizi'ni geçerek yasa dışı şekilde İngiltere'ye girerken İngiltere hükümeti, önlemlerin arttırılmasının ardından geçişlerin 2022-2023 yılları arasında yüzde 36 oranında düştüğünü açıklamıştı. - LONDRA