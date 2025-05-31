İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 2'nci dalga operasyonda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı.
Başa'nın sağlık durumuna ilişkin olarak avukat Mehmet Ruşen Gültekin, "İBB operasyonu sonrası bir süredir ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak BAŞA, son bir kaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa halen Yeditepe Ünivesiresi Kozyatağı hastanesinde müşahede altında tutulmaktadır." bilgisini paylaştı" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)