Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı
31.05.2025 16:39
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Avukatı, İBB'ye yönelik 2'nci dalga operasyonunda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın, son birkaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 2'nci dalga operasyonda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı.

"GÖĞÜS AĞRILARI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI"

Başa'nın sağlık durumuna ilişkin olarak avukat Mehmet Ruşen Gültekin, "İBB operasyonu sonrası bir süredir ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak BAŞA, son bir kaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa halen Yeditepe Ünivesiresi Kozyatağı hastanesinde müşahede altında tutulmaktadır." bilgisini paylaştı" ifadelerini kullandı.

Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

Yerel Haberler, Şafak Başa, Ev hapsi, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Halis demir:
    ikinci ergün göknel vakasıı caapee normal 27 9 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    soyguncu bunlar 19 8 Yanıtla
  • Erdogan Metin:
    İkinizinde yatacak yeri yok bir yılda suya, yüzde 400 zam nedir İstanbul da su faturası elektrik faturasını geçti utanmazlar sorsan garibanı yoksulu düşünürler 17 5 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    iskiGate Ergun Goknel Feraye aşkı ve CHP ve para 13 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Dumanoğlu direniyor Facebook’tan çıkmıyor 12 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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