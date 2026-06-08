Evdeki Yılan Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Evdeki Yılan Paniğe Neden Oldu

Evdeki Yılan Paniğe Neden Oldu
08.06.2026 13:57
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Gaziantep Oğuzeli'nde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya salındı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir eve giren ve paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının etkisini artırmaya başlamasıyla yılan vakalarında artış yaşanmaya başladı. Oğuzeli ilçesinde ise bir eve giren yılan paniğe neden oldu. Yılanı fark edince kendilerini dışarı atan ev halkı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve giren yılanı yakaladı.

Yakalanan yılan, itfaiye ekiplerince uzak bir noktada tekrar doğal ortamına salındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evdeki Yılan Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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