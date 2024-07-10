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Evden 47 bin TL'lik malzeme çalmıştı, yakayı ele verdi

KOCAELİ - Darıca'da bir evden 47 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 24 Haziran'da Darıca'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden 47 bin TL değerinde nakit para, televizyon, telefon ve ziynet eşyası çalınması olayına ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri T.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen televizyon ve 2 gümüş bileklik müştekiye teslim edildi. T.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.