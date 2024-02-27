Evinde satırla öldürülen adamı damadı öldürmüş
Birlikte alkol aldığı kayınbabasını satırla öldürdükten sonra yarı çıplak sokakta dolaştığı için polis merkezine götürüldüğü ve sabah evine döndüğünde kayınbabasını evde kanlar içinde bulduğunu ihbar ettiği ortaya çıktı
KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde evinde satırla öldürülmüş olarak bulunan 67 yaşındaki Cuma Han'ın damadı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Evinde 2 kişiyle birlikte gözaltına alınan cinayet zanlısı damadın, cinayeti işledikten sonra çevreyi rahatsız ettiği için karakola götürüldüğü ve sabah eve döndüğünde kayınbabasını kanlar içinde bulduğunu ihbar ettiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokakta tek katlı müstakil evde, eşinden ayrı yalnız yaşayan Cuma Han, dün evinde satırla öldürülmüş olarak bulundu. Olayda kullanılan satır evde bulunurken, hayatını kaybeden Cuma Han'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Cuma Han'ın boynuna, sırtına ve göğsüne aldığı satır darbeleriyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Kayınbabasını kanlar içinde bulduğunu ihbar etmiş
Olayın ardından çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma Han'ı evde kanlar içinde bulduğu ihbarını yapan damadı Nazım M.'nin Niğde'de oturduğunu tespit etti. Eşinden ayrı ve boşanma aşamasında olan Nazım M.'nin kayınbabası Musa Han'ı ziyarete geldiği ve olay gecesi birlikte alkol aldıklarını belirledi. Ayrıca Nazım M.'nin olay günü sarhoş bir şekilde sokakta gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği için polis merkezine götürüldüğü ve geceyi orada geçirdiği anlaşıldı. Sabah serbest bırakıldıktan sonra eve giden Nazım M.'nin daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayınbabasının kanlar içinde olduğunu ihbar ettiği saptandı.
Suçunu önce kabul etmeyip sonra itiraf etti
Cinayet şüphelisi olarak polis tarafından gözaltına alınan ve önce suçlamaları kabul etmeyen Nazım M.'nin daha sonra kayınbabasıyla birlikte alkol aldığını ve çıkan tartışma sonrası satırla saldırdığını itiraf ettiği öğrenildi. Cinayetin işlendiği sırada evde oldukları belirlenen B.E. adlı kadın ile akrabası M.A. da polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan ilk değerlendirmede polis ekipleri, cinayet zanlısı Nazım M.'nin çevreyi rahatsız etmeden önce cinayeti işlediğini üzerinde duruyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet zanlısı Nazım M. ve beraberindeki B.E. ve M.A. adliyeye sevk edildi.
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