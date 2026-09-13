Eyüpsultan\'da bariyere çarpan yolcu otobüsü yandı, 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyere çarpan yolcu otobüsü alev alev yandı. Feci kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü, Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştı. Çarpma sonrası otobüsün alev topuna döndüğü olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Bölgede ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.