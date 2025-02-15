Eyüpsultan'da Çöp Kamyonu Kaza Yaptı: Bir Kişi Sıkıştı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Çöp Kamyonu Kaza Yaptı: Bir Kişi Sıkıştı

Eyüpsultan\'da Çöp Kamyonu Kaza Yaptı: Bir Kişi Sıkıştı

Eyüpsultan'da, çöp kamyonetinin gaz ile frenini karıştıran sürücü, terzi dükkanının duvarına çarptı. Çarpma sonucu bir kişi kamyonet ile duvar arasında sıkışarak yaralandı. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

15.02.2025 17:02  Güncelleme: 17:05
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Eyüpsultan'da ilçe belediyesine ait çöp kamyoneti, iddiaya göre sürücü gaz ile freni karıştırınca kontrolden çıkarak iş yerinin duvarına çarptı. Çarpma esnasında iş yerinin önünde bulunan bir kişi, duvar ile çöp kamyoneti arasında sıkıştı. Kamyonetin kazadan önce sokak üzerinde ilerlediği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saat 20.00 sıralarında Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüpsultan Belediyesine ait çöp aracı, gaz ile frenini karıştıran sürücü terzi dükkanının duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş yeri önünde bulunan bir kişi kamyonet ile duvar arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kamyonet ile duvar arasında sıkışan şahıs vatandaşlar yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Yanlışlıkla fren yerine gaza basmış, geldi bizim binaya çarptı"

Kaza anını anlatan bina sahibi Adem Koza, "Rampadan aşağı gelirken yanındaki işçilerle beraber fazla muhabbet mi ettiler, ne yaptılar, yanlışlıkla fren yerine gaza basmış, geldi bizim binaya çarptı, buradaki bir kişiye çarptı. Adamın ayakları kırıldı. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Burası iki dakikada savaş alanına döndü. Rampadan aşağı indiği içinde fazla bir süratinin olmadığı görülüyor. Fren yerine gaza bastığı için geldi buraya geldi. Sonra bana fren patladı diyor. Ben arabanın üstüne çıktım, bir arıza olmadığını gördüm" dedi.

"Valla verilmiş sadakamız varmış"

Kaza esnasında dükkanda bulunan Cengiz Baş, "Burası kapı ve kepenk işlemiyor. Dün akşam eve giderken zincir ile bağladım. Bugün de, yarın da zincirle bağlayacağız. Artık gelene kadar burası böyle kalacak. Yardımcı olmazlarsa kendi imkanlarımızla yapacağız. Verilmiş sadakamız varmış. O esnada oradan çıkan müşterimiz de olabilirdi, çocuğumuz da olabilirdi, biz olabilirdik" şeklinde konuştu.

Hastaneye kaldırılan yaralının da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşlerine ait olan çöp aracının kazadan önce sokaktan hızla ilerlediği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Çöp Kamyonu Kaza Yaptı: Bir Kişi Sıkıştı - Son Dakika

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