Eyüpsultan'da Hayvan Çiftliğinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Eyüpsultan'da bulunan bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Saman balyalarının tutuşmasıyla birlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Hayvan çiftliğinin içinde bulunan saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olayın itfaiye ekiplerine ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir taraftan yangının çiftliğin içinde bulunan ahırlara sıçramasını engellemeye çalışırken, diğer taraftan ise yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası yangın tamamen söndürüldü. - İSTANBUL