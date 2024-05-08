Eyüpsultan'da öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü helallik alınması için evine getirildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü helallik alınması için evine getirildi

Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın cenazesi helallik alınması için evinin önüne getirildi. Cenaze evinin önüne getirildiğinde Oktugan'ın eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Eyüpsultan Camii'ne götürüldü.

08.05.2024 20:33
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Eyüpsultan'da öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü helallik alınması için evine getirildi

Cenaze evin önüne getirildiği sırada okul müdürünün eşi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın cenazesi helallik alınması aynı ilçedeki evinin önüne getirildi. Cenaze evinin önüne getirildiğinde Oktugan'ın eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede yabancı uyruklu bir öğrenci okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla ateş edip kaçmış, şüpheli çocuk bir süre sonra yakalanmıştı. Okul müdürü İbrahim Oktugan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın cenazesi evinin önüne getirildi

Okul müdürü İbrahim Oktugan son yolculuğuna uğurlanmadan önce evinin önüne getirildi. Cenaze aracının mahalleye girişiyle birlikte oradan feryatlar yükseldi. Eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Eyüpsultan Camii'ne götürüldü. İbrahim Oktugan, ikindinin namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Pierloti'deki aile kabristanlığına defnedilecek.

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Suç, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü helallik alınması için evine getirildi - Son Dakika

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