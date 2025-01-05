Eyüpsultan'da Park Halindeki Araç Yandı

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Eyüpsultan'da park halindeki otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da park halindeki Mercedes Marka panelvan otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan Mercedes marka Panelvan otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Otomobilin yandığını fark eden çevredeki vatandaşlar araca yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yandığı ve vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi. Yangın sebebiyle yaralanan olmazken Mercedes marka arabanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.