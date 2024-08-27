Eyüpsultan'da yola pis su dökerek ilerleyen beton mikseri sürücüsüne para cezası - Son Dakika
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Eyüpsultan'da yola pis su dökerek ilerleyen beton mikseri sürücüsüne para cezası

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İstanbul Eyüpsultan'da içerisinde bulunan pis suyu yola dökerek ilerleyen beton mikseri sürücüsüne toplamda 2 bin 130 lira idari para cezası uygulandı.

27.08.2024 17:50
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Eyüpsultan'da yola pis su dökerek ilerleyen beton mikseri sürücüsüne para cezası

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da içerisinde bulunan pis suyu yola dökerek ilerleyen beton mikseri sürücüsüne toplamda 2 bin 130 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 26 Ağustos'ta İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bir beton mikseri içerisinde bulunan pis suyu yola dökmüş, arkasında bulunan bir otomobil sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek isyan etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, beton mikserinin atık suyunu yola boşalttığı belirlendi. Araca ait plakadan kimlik bilgileri tespit edilen Y.A. isimli şahıs yakalandı. Şahsa, Trafik Kanunu'nun "yükü karayoluna akacak şekilde yüklemek" maddesinden bin 440 lira ve "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde sürmek" maddesinden 690 lira olmak üzere toplamda 2 bin 130 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da yola pis su dökerek ilerleyen beton mikseri sürücüsüne para cezası - Son Dakika

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