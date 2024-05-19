Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda alkollü sürücü zincirleme kaza yaptı - Son Dakika
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Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda alkollü sürücü zincirleme kaza yaptı

Eyüpsultan TEM Otoyolu\'nda alkollü sürücü zincirleme kaza yaptı

Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde alkollü olduğu öğrenilen sürücü makas atarak ilerlerken zincirleme kazaya sebep oldu. 3 otomobilin karıştığı kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya ilişkin yapılan incelemelerde, görgü tanıklarının iddiasına göre yol üzerinde makas atarak seyir halinde olan ve 3 aracın karıştığı kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsünün 1.20 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

19.05.2024 12:37
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Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde alkollü olduğu öğrenilen sürücü makas atarak ilerlerken zincirleme kazaya sebep oldu. 3 otomobilin karıştığı kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne istikameti Akşemsettin Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte makas atarak seyir halinde olan 34 DFY 614 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 HJZ 142 plakalı araca arkadan çarptı. Trafikte seyreden bir başka otomobil de kaza yapan araçlara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1.20 promil alkollü çıktı

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, görgü tanıklarının iddiasına göre yol üzerinde makas atarak seyir halinde olan ve 3 aracın karıştığı kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsünün 1.20 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

"Arkadan vuran araç 1.20 promil alkollüymüş ve bizi bu hale getirdi"

Kazaya ilişkin konuşan 34 HJZ 142 plakalı aracın sürücüsü Mevlüt Öztabur, "Sultanagazi yönüne doğru orta şeritte ilerliyordum. Çok şiddetli bir şekilde bir araç arkamdan vurdu. Ardından ilk dönüşümde yandan bir araç daha vurdu. O sırada biz 300 metre kadar savrulduk. Arkadan vuran araç 1.20 promil alkollü, bizi bu hale getirdi. Görgü tanıklarına göre makas atarak ilerliyormuş. Çok hızlı bir şekilde şerit değiştiriyordu. Ufak sırıklarımız var. Onun dışında bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda alkollü sürücü zincirleme kaza yaptı - Son Dakika

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