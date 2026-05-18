Ezine'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

18.05.2026 11:46
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde motosiklet ve kamyonet çarpıştı. 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 KM 7676 plakalı kamyonet ile Ozan B.'nin kullandığı 17 AGJ 638 motosiklet çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ozan B., kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi ise ağır yaralandı. Yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
