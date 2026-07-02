Ezine'de Müzisyen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ezine'de Müzisyen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ezine\'de Müzisyen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
02.07.2026 06:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde müzisyen Güray Saygılı yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki müzisyen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Ayvacık ilçesinde bir düğün eğlencesi için sahne alan 43 yaşındaki Güray Saygılı, otomobiliyle Çanakkale'ye doğru yola çıktı. Kullandığı 17 RH 570 plakalı otomobili Ezine'nin Bahçeli köyü yakınlarda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Saygılı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Saygılı'nın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Çanakkale, 3. Sayfa, Olaylar, Trafik, Ezine, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ezine'de Müzisyen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

06:56
Tacizci kadın İstanbul’u ilçe ilçe dolaşmış: Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi
Tacizci kadın İstanbul'u ilçe ilçe dolaşmış: Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi
06:34
ABD’nin B-52 filosu İran görüşmeleri sürerken İngiltere’den ayrıldı
ABD'nin B-52 filosu İran görüşmeleri sürerken İngiltere'den ayrıldı
05:04
Edin Dzeko’dan Dünya Kupası’na hüzünlü veda
Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda
02:27
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar, İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar, İsrail askerleri tarafından öldürüldü
02:06
Katliam gibi kaza En az 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Katliam gibi kaza! En az 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
01:00
Trump’tan Çin’e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz
Trump'tan Çin'e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 07:31:44. #7.12#
SON DAKİKA: Ezine'de Müzisyen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.