Ezine’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 13.30 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Bahçeli köyünde yol kenarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü.