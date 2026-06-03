Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Ezine ilçesi Akköy köyünde öğle saatlerinde otluk alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Ezine Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3. Sayfa › Ezine'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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