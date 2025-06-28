Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
11.30 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Yenioba köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Ezine'de Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
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