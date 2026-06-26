Su alan yangın söndürme uçağı olumsuz hava şartları nedeniyle kalkış yapamadı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı, su aldığı sırada rüzgar nedeniyle kalkış yapamadı.

Ezine ilçesi Çamoba köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Köylülerin de su tankerleriyle destek verdiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgar nedeniyle yangın söndürme uçaklarının yaşadığı zor anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın söndürme uçağı havalanamadı

Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir uçak su aldığı sırada rüzgar nedeniyle havalanamadı. Uçak uğraşları sonucu havalanamayınca kıyıya yanaştı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "Ezine ilçesi, Çamoba köyü kırsalında 26 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.20 sıralarında yangın meydana gelmiştir. Yangına 5 uçak, 2 helikopter ile havadan, 11 arazöz, 3 itfaiye aracı ile karadan ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda müdahale edilerek, ormanlık alana sirayet etmeden büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Müdahale sırasında görev yapan yangın söndürme uçaklarından biri, denizden su alımı esnasında denizin dalgalı olması nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Söz konusu uçak güvenli şekilde kıyıya yanaştırılmış olup, pilotumuzun sağlık durumu iyidir ve emniyettedir. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlarımız ile jandarma ekiplerimiz olay yerinde gerekli tedbirleri almış, süreç tüm kurumlarımızın koordinasyonu içerisinde yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE