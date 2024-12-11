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Fabrika İşçisine Köpek Saldırısı: Yaralandı ve Hastaneye Sevk Edildi

Fabrika İşçisine Köpek Saldırısı: Yaralandı ve Hastaneye Sevk Edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sabah işe giderken köpeklerin saldırısına uğrayan fabrika işçisi Ferhat Yiğit, ağır yaralarla hastaneye kaldırıldı. Olay, 25 köpeğin çevresini sardığı iddiasıyla dikkat çekti.

11.12.2024 14:52  Güncelleme: 14:57
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrika işçisi, köpeklerin saldırısından yara bere içinde kurtuldu.

Çerkezköy Cumhuriyet Mahallesi Tepe Emlak Konutları mevkiinde yaşayan 44 yaşındaki fabrika işçisi Ferhat Yiğit, iddiaya göre sabah işe giderken servis güzergahında köpeklerin saldırısına uğradı. Kolundan, bacağından, baldırından ve karnından ısırılan Ferhat Yiğit, iddiaya göre Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kuduz aşısı olmadığı için Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.

25 köpek saldırdı iddiası

Mahallede 2 köpeğin kendisine saldırdığını, bu köpeklerin havlaması ile birlikte bir anda 25'e yakın köpeğin çevresini sardığını söyleyen Yiğit, "Ben oradan her gün sopayla geçiyordum. Cumartesi günü Çerkezköy Belediyesi tarafından köpeklerin toplandığını duydum ve bugün sopasız gittim. Köpekler saldırınca montumu çıkarıp kendimi korumaya çalışsam da önce montumu parçaladılar. Sonra da beni kolumdan, bacağımdan, baldırımdan ve karnımdan ısırdılar. Daha önce de 20 yaşındaki kızım aynı bölgede köpeklerin saldırısına uğradı. Biz her gün o güzergahı kullanıyoruz ve her gün buna maruz kalıyoruz. Bir daha böyle saldırılara maruz kalmamak için yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fabrika İşçisine Köpek Saldırısı: Yaralandı ve Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

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