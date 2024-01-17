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Fabrikada feci ölüm kamerada: 14 yaşındaki stajyer, demir büküm makinesine sıkıştı - Son Dakika
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Fabrikada feci ölüm kamerada: 14 yaşındaki stajyer, demir büküm makinesine sıkıştı

Esenyurt'ta 14 yaşındaki bir stajyer, demir fabrikasında kafasını sac büküm makinesine sıkıştırarak ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 22 dakika boyunca fark edilmeyen çocuk, 6 gün süren komadan sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Fabrikada feci ölüm kamerada: 14 yaşındaki stajyer, demir büküm makinesine sıkıştı
17.01.2024 - 00:39,
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Fabrikada feci ölüm kamerada: 14 yaşındaki stajyer, demir büküm makinesine sıkıştı

Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, 6 gün boyunca komada kalan çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta 14 yaşındaki çocuk, staj gördüğü demir fabrikasında kafasını sac büküm makinesine sıkıştırıp ağır yaralandı. 6 gün yoğun bakımda kalan çocuk yaşam mücadelesini kaybederken olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 22 dakika sıkıştığı yerde fark edilmeyen Arda Tonbul'un ölümüne ilişkin 2 kişi ise tutuklandı.

Olay, 9 Ocak günü Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM), haftanın 1 günü okulda eğitim gören 14 yaşındaki Arda Tonbul, pratik eğitimi için haftanın diğer 4 gününde ise İstanbul Caddesi'ndeki demir ve çelik fabrikasında staj görmeye başladı. Olay günü fabrikada usta gözetiminde çalışan Tonbul, bir süre sonra makinenin başında yalnız kaldı. Saç büküm makinesini inceleyen Tonbul, içine bakmak isterken ayağı pedala çarptı. Arda Tonbul'un kafası, bir anda çalışan makineye sıkıştı. 14 yaşındaki çocuk, 22 dakika boyunca sıkıştığı yerde fark edilmedi. Ağır yaralanan Tonbul 22 dakika sonunda iş yerindekiler tarafından fark edilirken olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede 6 gün boyunca yoğun bakımda kalan Tonbul hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma yapan polis savcılık talimatıyla iş yeri müdürü H.Ö. ve iş güvenliği uzmanı Ö.K. gözaltına alındı. H.Ö. ve Ö.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tonbul'un cenazesi Akçaburgaz'daki yaşadığı mahallede helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere gözyaşları ile memleketi Giresun'a gönderildi.

Olay anı kamerada

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ustasının ayrılmasıyla yalnız kalan çocuk, sac büküm makinesini inceliyor. Bir süre sonra makinenin içine bakmaya çalışan çocuğun kafası sıkışıyor. Arda Tonbul'un sıkıştığı yerde 22 dakika boyunca fark edilmeyi beklediği görülüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Fabrikada feci ölüm kamerada: 14 yaşındaki stajyer, demir büküm makinesine sıkıştı - Son Dakika


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