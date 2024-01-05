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Faciadan dönüldü: Minibüs akaryakıt pompalarını böyle teğet geçti - Son Dakika
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Faciadan dönüldü: Minibüs akaryakıt pompalarını böyle teğet geçti

Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs akaryakıt istasyonunda bulunan dolum pompalarını teğet geçti. Facianın eşiğinden dönülen o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kaza, Düzce D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt pompalarına çok yakın geçerek bariyere çarptı.

05.01.2024 - 13:21,  Güncelleme: 13:22
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Faciadan dönüldü: Minibüs akaryakıt pompalarını böyle teğet geçti

DÜZCE – Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs akaryakıt istasyonunda bulunan dolum pompalarını teğet geçti. Facianın eşiğinden dönülen o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Düzce D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.D. idaresindeki 81 ACT 496 plakalı kapalı kasa minibüs, istasyon yanından çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Akaryakıt pompalarına çok yakın geçen minibüs bariyere çarparak durabildi. Maddi hasar ile sonuçlanan kaza anı işe bir işletmenin güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Faciadan dönüldü: Minibüs akaryakıt pompalarını böyle teğet geçti
Kaynak: İHA
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Düzce, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Faciadan dönüldü: Minibüs akaryakıt pompalarını böyle teğet geçti - Son Dakika


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