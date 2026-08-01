Fas’tan Sebte’ye göçmen akınında can kaybı 67’ye yükseldi

Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yaşanan göçmen akınında hayatını kaybedenlerin sayısının 67'ye yükseldi. İspanya hükümeti, bölgedeki dalgakırana yüzer bariyer kurmaya başladı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Sebte'ye Fas sınırından yaşanan göçmen akınında bilanço ağırlaştı. İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, geçiş sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 67'ye yükseldiği ifade edildi. Ölümlerin boğulma ve Tarajal dalgakıranını geçmek için yaşanan izdiham sonucu yaşandığı aktarıldı. Yaklaşık 50-60 bin düzensiz göçmenin sınırı aşarak Sebte'ye girmesi nedeniyle dalgakırana yerel saatle 07.50'de 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kurmaya başlandığı kaydedildi. Ayrıca demirli deniz şamandıraları hattının yanında bulunan bariyerin, su yüzeyinden 30 ila 70 santimetre yukarıda duracak ve yüzeyin 1 metre altına kadar uzanacak şekilde tasarlandığı, bariyerler arasındaki bir kanalın ise jandarma gemilerinin bölgede devriye gezmesine imkan sağlayacağı ifade edildi.

İspanyol askerleri ve polislerin Tarajal plajında devriye gezdiği görüldü.

"Şehir henüz normale dönmedi"

Ceuta Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas, 84 bin nüfuslu şehirdeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Sınırda yaşanan olay nedeniyle bu şehirde hayat altüst oldu. İnsanların geri dönüşü tatmin edici bir şekilde başladı, ancak sürecin tamamlanması gerekiyor. Şehir henüz normale dönmedi" ifadelerini kullandı.

İspanyol makamları, yaklaşık 50 ila 60 bin düzensiz göçmenden 48 bin 300'ünün 48 saat içinde sınırdan geri gönderildiğini açıklamıştı.

AB hükümetlerinden acil toplantı çağrısı

Sebte'ye yaşanan göçmen akını, Avrupa Birliğinde de bölünmeye yol açtı ve birçok ülke İspanya'dan olayın kontrol altına alınmasını sağlamasını istedi. 22 AB ülkesi, Sebte krizi gündemiyle içişleri bakanlarının acil toplantı yapması çağrısında bulunarak AB'nin Madrid'in Fas ile olan sınırının kontrolünü yeniden sağlamasına yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

AB hükümetlerinin, birliğin dönem başkanlığını yürüten İrlanda'ya gönderdiği mektupta bu sınır geçişlerinin "AB'nin dış sınırını tehdit ettiği" ve daha fazla yasa dışı göçü teşvik etme riski taşıdığı ifade edildi. Mektupta, AB sınır ajansı Frontex'ten ek destek ve Fas ile iş birliğinin gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere koordineli bir karşılık verilmesi çağrısında bulunuldu. Fransa, Lüksemburg, Portekiz, İspanya ve İrlanda ise mektubu imzalamadı.

Sanchez'den Avrupalı liderlere tepki

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de AB liderlerinden içişleri bakanlarını acilen bir araya getirmelerini istedi, ancak İspanya'nın AB'nin serbest dolaşım sağlayan Schengen bölgesinden çıkarılmasını savunan hükümetleri eleştirdi. Sanchez sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dayanışma ve empati isteğe bağlıdır.Avrupa anlaşmalarına ve verilere saygı ise öyle değildir. Frontex'e göre 2021 ve 2026 yılları arasında düzensiz girişlerin sayısı İtalya üzerinden 478 bin 600, Batı Balkanlar üzerinden 340 bin 600, Yunanistan üzerinden 259 bin 800, İspanya üzerinden 234 bin 760, Doğu sınırından 48 bin. Bölünme zamanı değil. Güçlü ve tek bir AB inşa etmeye devam etme zamanı" ifadelerini kullandı.

Sanchez ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdığı mektupta, bazı Avrupa hükümetleri hakkında "ciddi endişeleri" olduğunu belirtti.

İspanyol hükümetinin 48 saatten kısa sürede sınır üzerindeki kontrolü tamamen yeniden sağladığını vurgulayan Sanchez, Avrupa anakarasına doğru yetkisiz ilerlemeyi engellediğini ifade etti. Sanchez, çoğu ülkenin "destek ve dayanışma" gösterdiğini belirtirken, diğer Avrupa hükümetlerinin "önyargı, yalan haber, cehalet veya siyasi çıkarlar" nedeniyle İspanya'ya saldırmayı seçtiğini ve Ceuta'nın Schengen bölgesinin bir parçası olmadığını vurguladı. Sanchez, "Avrupa Birliği bu tür bencil, kutuplaştırıcı ve hukuka aykırı tepkilere tahammül edemez" dedi.