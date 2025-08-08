Fatih Altaylı'dan erişim yasağı kararına ilk tepki - Son Dakika
Fatih Altaylı'dan erişim yasağı kararına ilk tepki

08.08.2025 08:19
"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına erişim engeli getirildi. Altaylı yaptığı açıklamada, "Böyle yasak mı olur? Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak? Elbette yasal haklarımızı arayacağız." dedi.

YouTube kanalı için erişim engeli kararı verilen gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu karara ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın, YouTube kanalı hakkında erişim engeli getirilerek, içeriklerinin kaldırılmasına kararı verildi.

"NE DEMEK TOPTAN YASAK?"

Karara ilişkin Youtube kanalındaki "Yorumlayamıyor" serisine gönderdiği mektupta Altaylı, "Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kanalımıza erişim yasağı getirilecekmiş. Ellerinde tüm medya, yüzlerce, binlerce satın alınmış gazete, gazeteci, yayın, yayıncı. Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur? Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak? Elbette yasal haklarımızı arayacağız. Yasa varsa ve bulabilirsek. Ama zannederim VPN ile izlemek mümkün olmalı. Devam edebilirsek, öyle ederiz. Hayırlısı diyelim devam edelim." ifadelerini kullandı.

3 EKİM'DE HAKİM KARŞISINDA

Öte yandan Altaylı hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianame kapsamında ilk duruşmanın Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda 3 Ekim saat 10.00'da görülmesine karar verildi. Öte yandan Altaylı hakkında yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Kişisel YouTube kanalında yaptığı yorumun ardından 21 Haziran'da gözaltına alınan ve "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Silivri F Tipi Cezaevi kampüsündeki 2 no'lu duruşma salonunda 3 Ekim'de görülecek. Altaylı hakkında "5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası" isteniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
