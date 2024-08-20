Fatih Belediyesi ekipleri saldırarak adamı ölümüne neden olan sahipsiz köpekleri topluyor - Son Dakika
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Fatih Belediyesi ekipleri saldırarak adamı ölümüne neden olan sahipsiz köpekleri topluyor

Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırması sonucunda Ayhan Özçelik'in hayatını kaybettiği alanda, Fatih Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Sahipsiz köpekleri yakalama çalışması gerçekleştiren ekipler, 3 sokak köpeğini Yedikule Hayvan Barınağı'na götürdü.

20.08.2024 21:53
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Fatih Belediyesi ekipleri saldırarak adamı ölümüne neden olan sahipsiz köpekleri topluyor

İSTANBUL - Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırması sonucunda Ayhan Özçelik'in hayatını kaybettiği alanda, Fatih Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Sahipsiz köpekleri yakalama çalışması gerçekleştiren ekipler, 3 sokak köpeğini Yedikule Hayvan Barınağı'na götürdü.

Fatih Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete giden zihinsel engelli Ayhan Özçelik (40), dün gece saatlerinde sokak yürüdüğü esnada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Özçelik, Fatih Belediyesi personellerinin fark etmesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen sokak köpeklerinin saldırdığı Özçelik, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Özçelik'in saldırıya uğradığı özel mülk alanında Fatih Belediyesi Zabıta ve Veteriner Hizmetleri'ne bağlı ekipler, savcılık kararı doğrultusunda sokak köpeklerini toplamak için çalışma başlattı. Otluk alanda 6 köpeğin olduğunu tespit eden ekipler, sakinleştirici iğne yardımıyla 3 köpeği uyuşturarak Yedikule Hayvan Barınağı'na götürdü.

"Buradaki dördüncü köpek saldırısı"

Köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in akrabası Burhan Deli, "Saldırıda hayatını kaybeden Ayhan Özçelik benim akrabam. Bu dört gün içinde burada dördüncü. O köpeklerden biri şu anda gidiyor. Bu dördüncü saldırı. Bir kadıncağıza saldırdılar, hastaneye kaldırıldı. Bizim başka bir amcamızın çocuğuna saldırdılar şu anda yatıyor, her tarafını parçalamışlar. Bu çocuğa da saldırmışlar, belediyenin temizlik işçileri sabah bulmuş. Köpekler başında bekliyormuş. Temizlik işçileri çocuğu köpeklerin elinden almışlar. Beni hastaneye götürün demiş. Hastaneye götürüldüğünde kan kaybından öldü. Çocuğun boğazını, her tarafını parçalamışlar. Biz buralarda oturuyoruz, korkumuzdan geçemez olduk. Hayvan severler gelsin o zaman bu hayvanlara sahip çıksınlar. İnsanları telef ettiler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih Belediyesi ekipleri saldırarak adamı ölümüne neden olan sahipsiz köpekleri topluyor - Son Dakika

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