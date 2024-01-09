Fatih Camii\'nde İmam ve Bir Kişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın iki kişiyi bıçakladığı görülüyor.

Dün saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Fatih Camii içerisine girerek slogan atan Ö.S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırı anı kameraya yansıdı

İmam ile bir vatandaşın yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cami içerisinde bir anda kargaşa çıktığı bu sırada bir kişinin imam ile bir vatandaşı bıçakladığı görülüyor. - İSTANBUL