Fatih Cibali Sahili'nde deniz polisi kimliği belirsiz erkek cesedi buldu - Son Dakika
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Fatih Cibali Sahili'nde deniz polisi kimliği belirsiz erkek cesedi buldu

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Fatih Cibali Sahili\'nde deniz polisi kimliği belirsiz erkek cesedi buldu
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Fatih Cibali Sahili\'nde deniz polisi kimliği belirsiz erkek cesedi buldu
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Fatih Cibali Sahili'nde deniz polisi ekiplerince bir erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen cenaze, işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fatih Cibali Sahili'nde, deniz polisi ekiplerince bir erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Fatih Cibali Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, denizde arama çalışması yapan deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bir erkek cesedi tespit etti. Ekipler, şahsın cesedini kıyıya çıkardı. Kimliği tespit edilemeyen cenaze, işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cenazenin sahilden çıkarılma anına şahit olan Kadir Kutlu isimli vatandaş, "Burada Sahil Güvenlik ve Deniz Polisleri vardı. Bir ceset çıkarttılar, siyah torbaya koydular, kimseyi yaklaştırmadılar. Ambulans geldi, pek bildiğim bir şey yok. Saat 16.00 gibi burada çıkarttılar. Cesedin cinsiyeti erkekti, yüzünde yanık olduğunu söylediler. Selde kaybolanlardan şüphelendim ama alakası yokmuş herhalde" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Adli Tıp Kurumuİnceleme3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Cibali Sahili'nde deniz polisi kimliği belirsiz erkek cesedi buldu - Son Dakika
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