Fatih'te 1 Milyon Lira Değerindeki Motosiklet Çalındı - Son Dakika
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Fatih'te 1 Milyon Lira Değerindeki Motosiklet Çalındı

Fatih'te gece geç saatlerde meydana gelen olayda, 3 hırsız, değeri yaklaşık 1 milyon lira olan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, hırsızların motosikleti çalma anları görüntülendi. Motosikletin sahibi ise çalınan motosikletin bulunmasını istedi ve hırsızlara ceza verilmesini talep etti.

14.05.2024 09:17
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Fatih'te iki ayrı motosikletle tur atan 3 hırsız, değeri yaklaşık 1 milyon lira olan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece geç saatlerde Sultan Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İki ayrı motosikletle gezen 3 hırsız gözlerine kestirdikleri ve değeri yaklaşık 1 milyon lira olan motosikleti çalmak için harekete geçti. 2 kişi motosiklete doğru hareket ederken diğer şüpheli ise motosikletinden inmedi. Şüpheli şahıslardan biri motosikletin üzerine binerek hareket ettirmeye çalışırken bir diğeri direksiyon kilidini açmaya çalıştı. Direksiyon kilidini açamayan şüpheli şahıslar bir süre sonra motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli şahısların 1 milyon değerindeki motosikleti çaldıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Çalınan motosikletinin bulunmasını istedi

Çalınan motosikletin sahibi Celal Çelebi olay ile ilgili, "Ben burada otel işletiyorum. Yorgundum, buraya gelince motorumu otelimin önüne çektim ve direksiyonumu kilitledim. Ardından 3 kişi geliyor ve sanki kendi motosikletleriymiş gibi buradan alıp gidiyorlar. Değeri yaklaşık 1 milyon TL. Bu motor hala bulunamadı, hırsızlardan haber yok. Hırsız yakalanıyor, 5 dakika sonra hırsız dışarıda. Bu hırsızlara gerçek bir ceza vermeleri lazım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te 1 Milyon Lira Değerindeki Motosiklet Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te 1 Milyon Lira Değerindeki Motosiklet Çalındı - Son Dakika
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