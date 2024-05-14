Fatih'te 1 milyon lira değerindeki motosiklet böyle çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih'te 1 milyon lira değerindeki motosiklet böyle çalındı

Fatih'te iki ayrı motosikletle tur atan 3 hırsız, değeri yaklaşık 1 milyon lira olan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çalınan motosikletin sahibi ise hırsızların yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi.

14.05.2024 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te 1 milyon lira değerindeki motosiklet böyle çalındı

İSTANBUL - Fatih'te iki ayrı motosikletle tur atan 3 hırsız, değeri yaklaşık 1 milyon lira olan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece geç saatlerde Sultan Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İki ayrı motosikletle gezen 3 hırsız gözlerine kestirdikleri ve değeri yaklaşık 1 milyon lira olan motosikleti çalmak için harekete geçti. 2 kişi motosiklete doğru hareket ederken diğer şüpheli ise motosikletinden inmedi. Şüpheli şahıslardan biri motosikletin üzerine binerek hareket ettirmeye çalışırken bir diğeri direksiyon kilidini açmaya çalıştı. Direksiyon kilidini açamayan şüpheli şahıslar bir süre sonra motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli şahısların 1 milyon değerindeki motosikleti çaldıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Çalınan motosikletinin bulunmasını istedi

Çalınan motosikletin sahibi Celal Çelebi olay ile ilgili, "Ben burada otel işletiyorum. Yorgundum, buraya gelince motorumu otelimin önüne çektim ve direksiyonumu kilitledim. Ardından 3 kişi geliyor ve sanki kendi motosikletleriymiş gibi buradan alıp gidiyorlar. Değeri yaklaşık 1 milyon TL. Bu motor hala bulunamadı, hırsızlardan haber yok. Hırsız yakalanıyor, 5 dakika sonra hırsız dışarıda. Bu hırsızlara gerçek bir ceza vermeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, Hırsızlık, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te 1 milyon lira değerindeki motosiklet böyle çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyol zammının yıllık enflasyona etkisi sınırlı olacak Köprü ve otoyol zammının yıllık enflasyona etkisi sınırlı olacak
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Canlı aktarıyoruz Aziz Yıldırım, adaylığını açıklıyor Canlı aktarıyoruz! Aziz Yıldırım, adaylığını açıklıyor
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
13:42 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural’ın son hali Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali
11:57 Bomba iddia Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı
11:57 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu
11:50 Garanti BBVA’dan bankanın satılacağı yönündeki haberlere yalanlama Garanti BBVA'dan bankanın satılacağı yönündeki haberlere yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 14:58:19. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te 1 milyon lira değerindeki motosiklet böyle çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement