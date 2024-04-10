Fatih'te 5 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Fatih'te 5 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Fatih\'te 5 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.

10.04.2024 05:15  Güncelleme: 05:16
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Fatih'te 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın saat 03.00 sıralarında Fatih Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yer alan 5 katlı bir binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine varan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalede bulunduğu esnada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri her ihtimale karşı olay yerinde hazır bir şekilde bekledi. Herhangi bir yaralı veya can kaybı olmayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü. Binanın çatısının alev alev yandığı anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te 5 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te 5 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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