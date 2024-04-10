Fatih'te 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
Yangın saat 03.00 sıralarında Fatih Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yer alan 5 katlı bir binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine varan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalede bulunduğu esnada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri her ihtimale karşı olay yerinde hazır bir şekilde bekledi. Herhangi bir yaralı veya can kaybı olmayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü. Binanın çatısının alev alev yandığı anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Fatih'te 5 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Uşak'ta Karaağaç Göleti'ne düşen otomobilde, 43 yaşındaki erkek şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin çıkarılmasıyla birlikte kayıp kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fatih'te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü ve şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Uşak merkeze bağlı Karaağaç Göleti'nde meydana gelen otomobil kazasında, Erkan Özçelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Üsküdar'da gece saatlerinde kafe olarak hizmet veren bir iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucunda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Üsküdar'da gece saatlerinde çıkan yangın, bir kafede büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sağanak yağmur nedeniyle şehir merkezinin birçok yeri sular altına kaldı.
Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde su baskınları da yaşandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir aile içi kavgada bir kişi babasını ve üvey annesini silahla öldürdükten sonra kardeşi tarafından kesici aletle yaralanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve baba, üvey anne ve oğulun hayatını kaybettiği belirlendi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde mal varlığı sebebiyle çıkan kavga sonucunda büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, küçük kardeş ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği aileden geriye sadece fotoğrafları kaldı.
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