3.Sayfa

Fatih'te bariyerlere çarpan otomobil takla attı

İSTANBUL - Fatih'te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı araç sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı hafif yaralı olarak atlattı.

Olay, sabah 09: 00 sıralarında Fatih Kennedy Caddesi Sirkeci istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece mesaisinden dönen otomobil sürücüsü Y.K. ve arkadaşı G.D. Kennedy Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil önce yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 34 FJJ 967 plakalı otomobil takla attı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan 2 arkadaşa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazayı otomobil sürücüsü Y.K. ve G.D. ufak sıyrıklarla atlatırken kiralık olduğu öğrenilen otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Sürücünün ise olay yerinde bulunan ekipleri gece boyunca çalıştığı için yorgun olduğunu ve kazanın bu nedenle gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.