Fatih\'te boşaltılan otelin üst katı yağmurda çöktü, 5 araç zarar gördü

Fatih'te kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılan otelin en üst katı yağmur nedeniyle kısmen çöktü. Çökme sonucu binadan yola düşen beton parçaları park halindeki araçlara zarar verdi. Otele çıkan yollar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, binanın çöken kısmı havadan görüntülendi. Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise çevrede yaya ve araç güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Olay, saat 11.20 sıralarında Fatih ilçesi Binbirdirek Mahallesi, İmran Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bir süre önce boşaltılan otelin en üst katı yağmur nedeniyle kısmen çöktü. Çökme sonucu binadan yola düşen beton parçaları park halindeki araçlara zarar verdi. Çökme nedeniyle otelin çatısından aşağıya düşen ahşap ve beton parçalar otoparkta bulunan park halindeki 5 araca zarar verdi. İhbar üzerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ve yaralan olmazken, polis ve zabıta ekipleri otelin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Otele çıkan yolun bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Otelin çöken kısmı havadan görüntülendi. Ekiplerin bölgede incelemesi devam ediyor.

Fatih Belediyesi: "Ekiplerimiz hızlıca gerekli güvenlik tedbirlerini almıştır"

Otel binasında meydana gelen çökme olayına ilişkin Fatih Belediyesi açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada," Fatih Binbirdirek Mahallesi'nde daha önce kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılan ve riskli bina olan otelin üst katında meydana gelen kısmi çökme meydana gelmiştir. Fatih Belediyesi ekiplerimiz hızlıca gerekli güvenlik tedbirlerini almıştır. Çevrede yaya ve araç güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemler alınmış olup, ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları ve kontrolleri devam etmektedir" denildi.