Fatih'te Bypass Operasyonu Geçiren Şahıs Kaza Geçirdi - Son Dakika
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Fatih'te Bypass Operasyonu Geçiren Şahıs Kaza Geçirdi

Fatih\'te Bypass Operasyonu Geçiren Şahıs Kaza Geçirdi

Fatih'te bir süre önce bypass operasyonu geçiren bir şahıs, arkadaşlarıyla oturduğu pastanede fenalaşarak yere düştü. Bu sırada geçmekte olan bir otomobil, şahsın kafasının üzerinden geçti. Şahıs hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

08.08.2024 12:10
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Fatih'te bir süre önce bypass operasyonu geçiren şahıs, arkadaşlarıyla oturduğu pastanede bir anda fenalaşarak oturduğu sandalyeden yere düştü. Bu sırada sokakta seyir halinde olan otomobil, talihsiz adamın kafasının üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan adamın vücudunda kırıklar olduğu sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce bypass operasyonu geçiren Hakan Yıldız (64) kontrol için hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Kontrol öncesi pastanede arkadaşlarıyla buluşan Yıldız, bir anda fenalaşarak oturduğu sandalyeden düştü. Bu sırada seyir halindeki otomobil Yıldız'ın kafasının üzerinden geçti.

Orada bulunanlar yaşananlar karşısında dehşete kapıldı. Yakınları Yıldız'a müdahale etti. Bir yandan da sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde iki arkadaşıyla pastanede oturan adamın bir anda yere düştüğü ardından seyir halindeki bir otomobilin adamın kafasının üzerinden geçtiği, yanındakilerin adama yardım etmeye çalıştıkları görülüyor.

"Milyonda bir görülecek büyük bir tesadüf"

Olay anını anlatan İlhan Arslan, "Dün saat 07.00 sıralarında devamlı müşterimiz olan bir aile geldi. Yemeklerini yiyip, dışarıda çay içmek istediler. Beyefendi Bypass ameliyatı olmuş yakın zamanda, tansiyonu düşüp baygınlık geçirince yola doğru düştü. O sırada şans eseri bir araç, bayılan adamın kafasının üzerinden geçti. Kamera kayıtlarında tekerlek bayılan adamın kafasının üzerinden geçtiğini gördük. Bizim için çok korkunç bir sahneydi, baya telaşlandık. O esnada polis de geçiyordu buradan. Polis ekiplerine seslendik, ambulansı aradık, geldi. Daha sonra adamı alıp götürdüler. Durumu iyi görünüyordu, hayati tehlikesi bulunmuyordu ama birkaç şikayeti vardı. Milyonda bir görülecek büyük bir tesadüf. Şoför olay yerinden gitmedi, kaldı, baya bir üzgündü. Kendisi Samatya Devlet Hastanesinde ziyaret ettim, iyi görünüyordu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Bypass Operasyonu Geçiren Şahıs Kaza Geçirdi - Son Dakika

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