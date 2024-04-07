Fatih'te aracını park etmek isteyen sürücüyle, kendisinden otopark ücreti isteyen değnekçi arasında tartışma çıktı. Aracın camından içeri uzanan değnekçi, sürücüye saldırarak hareket etti. O anlar kameraya yansıdı.
Olay dün sabah saatlerinde Fatih'te Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracını cadde üzerinde park etmek isteyen bir sürücüden değnekçi olduğu ileri sürülen bir kişi park para istedi. Bunun üzerine sürücü ile şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kızışmasıyla şahıs, sürücüye hakaret edip aracın camından içeri sarkarak saldırdı. Etraftaki esnaf araya girdi.
Olay anı cep telefonu kamerasında
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde sürücünün aracını park etmek istediği anda değnekçinin yaklaşıp para istediği daha sonra da saldırıp hakaret ettiği görülüyor.
Gözaltına alındı
Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, otopark ücreti isteyen şahsın A.A olduğunu belirleyerek gözaltına alındı. Yakalanan A.A. hakkında "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" ten adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Fatih'te Değnekçiyle Sürücü Arasında Tartışma: O Anlar Kamerada - Son Dakika
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen binaya jandarma tarafından yapılan baskında 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 673 bin 500 lira ceza uygulandı. Operasyonda, horoz dövüşünü organize eden 2 kişi, 1 site güvenlik personeli, horozu bulunan toplam 17 kişi ile kumar oynadığı tespit edilen toplam 41 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde bahislerin yazıldığı kayıt defteri, terazi ve 36 adet sahipli horoz ele geçirildi. Şüphelilere adli ve idari işlemler uygulandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole savrulan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaat işçisi, çalıştığı esnada ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip başörtü takarak camide namaz kılıp kadınları taciz ettiği iddiasıyla polis tarafından aranıyor. Olayın ardından bir kadın şikayette bulunurken, polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kamyon sürücüsü, 15 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olan 30 yaşındaki barmen Tolunay Tatar hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü daha sonra polise teslim oldu.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yapılan operasyonda, tefecilik suçu kapsamında 5 şüpheli yakalandı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve 4 adet senede el konuldu. Şüphelilerin 2 tefecilik eylemine daha karıştıkları tespit edildi ve adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Firari sanıklardan biri olan Ö.T., Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı. İddianamede, 31 şüpheli hakkında ağır cezalar talep ediliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?