Fatih\'te Doğalgaz Patlaması: İki Bina Çöktü

Fatih'te iki binanın çökmesine neden olan doğalgaz patlamasında fırlayan demir parçaları, çevre evlerin camlarına isabet etti.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta doğalgaz patlaması sonucu bitişik yapıda biri 2 katlı ve diğeri 1 katlı olmak üzere iki bina çöktü. Çökme sonucu olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İki binanın çökmesi sonucu göçük altında kalan 11 kişiden 9'u ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı ve yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Enkaz altında 2 kişinin kaldığı öğrenilirken kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevredeki evlerden ikisinin camına da patlamanın şiddetiyle birlikte kopan demir parçaları isabet etti. Biri çocuk odasının penceresinden içeri girerken şans eseri kimse yaralanmadı. Diğer demir parçası ise pencereye saplandı.

Olay anına şahit olan Şahan Yağcılar, "Doğalgaz patlaması oldu. Patlama ile beraber bir demir parçası camdan içeriye girmiş. Karşıdaki binaya da demir parçası isabet etmiş. Allah'tan odada çocuklar yokmuş. Salonda yatıyorlarmış. İçerisi, camlar paramparça olmuş. Bir arkadaşımızın daha evinin çatısı gitti. Bu çatı bayağı bir yıkılmış. Çok kötüydü herkesin evi ayaklarının altından gitti. Bayağı bi sallandık, korktuk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL