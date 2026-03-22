Fatih\'te Doğalgaz Patlaması: İki Bina Çöktü

22.03.2026 16:55
Fatih'te yaşanan doğalgaz patlaması sonucu iki bina çöktü, 11 kişi göçük altında, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Fatih'te iki binanın çökmesine neden olan doğalgaz patlamasında fırlayan demir parçaları, çevre evlerin camlarına isabet etti.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta doğalgaz patlaması sonucu bitişik yapıda biri 2 katlı ve diğeri 1 katlı olmak üzere iki bina çöktü. Çökme sonucu olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İki binanın çökmesi sonucu göçük altında kalan 11 kişiden 9'u ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı ve yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Enkaz altında 2 kişinin kaldığı öğrenilirken kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevredeki evlerden ikisinin camına da patlamanın şiddetiyle birlikte kopan demir parçaları isabet etti. Biri çocuk odasının penceresinden içeri girerken şans eseri kimse yaralanmadı. Diğer demir parçası ise pencereye saplandı.

Olay anına şahit olan Şahan Yağcılar, "Doğalgaz patlaması oldu. Patlama ile beraber bir demir parçası camdan içeriye girmiş. Karşıdaki binaya da demir parçası isabet etmiş. Allah'tan odada çocuklar yokmuş. Salonda yatıyorlarmış. İçerisi, camlar paramparça olmuş. Bir arkadaşımızın daha evinin çatısı gitti. Bu çatı bayağı bir yıkılmış. Çok kötüydü herkesin evi ayaklarının altından gitti. Bayağı bi sallandık, korktuk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Otobüste mide bulandılar anlar Yolcu saniye saniye kaydetti Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
16:07
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL...
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
16:03
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
14:52
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesi de gözaltında Suçlama hayli vahim
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
14:50
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
