Fatih'te asayiş hadisesine müdahale eden gece bekçisi, zanlının köpeği kendisine saldırınca ateş açtı. Köpek yaralanırken, zanlı gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Fatih Balat Mahallesi Firketeci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde motosikletle ilerleyen şahıslar, havaya ateş açtı. Sesleri duyan gece bekçileri hemen olay yerine intikal etti. Olay yerinden kaçmaya başlayan şahısları kovalayan bekçiler, bir şahsı yakaladı. İddiaya göre, kovalamaca esnasında yakalanan şahıs, yanında bulunan köpeği gece bekçisine saldırttı. Bekçi de ateş açarak köpeği durdurdu.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve gece bekçisi sevk edilirken, zanlı M.E.B. silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan köpekse ekipler tarafından Kağıthane'de bulunan bir veterinere götürüldü. Köpeğin tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
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