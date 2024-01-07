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Fatih'te kafasından vurularak öldürülen Melek Nur toprağa verildi - Son Dakika
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Fatih'te kafasından vurularak öldürülen Melek Nur toprağa verildi

Fatih'te erkek arkadaşı tarafından kafasından vurularak öldürülen Melek Nur, son yolculuğuna uğurlandı. Melek Nur Özgener için düzenlenen cenaze töreninde ailesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenin ardından Melek Nur'un cenazesi Edirnekapı Mezarlığına götürüldü. Polis ekipleri ise cinayeti işlediği öğrenilen Ercan Demir'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih\'te kafasından vurularak öldürülen Melek Nur toprağa verildi
07.01.2024 - 20:26,
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Fatih'te kafasından vurularak öldürülen Melek Nur toprağa verildi

İSTANBUL - Fatih'te erkek arkadaşı tarafından kafasından vurularak öldürülen Melek Nur, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Cibali Mahallesi'nde yılbaşı akşamı, arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, 'hanginize sıkayım' diyen arkadaşı tarafından başından vurularak ağır yaralanan genç kızın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.Melek Nur Özgener için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenledi.

Cenaze töreninde ailesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenin ardından Melek Nur'un cenazesi defnedilmek için Edirnekapı Mezarlığına götürüldü.

Öte yandan polis ekiplerinin, 2. Cinayetini işlediği öğrenilen Ercan Demir'i yakalamak üzere yaptığı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Melek Nur, Fatih, Güvenlik, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te kafasından vurularak öldürülen Melek Nur toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te kafasından vurularak öldürülen Melek Nur toprağa verildi - Son Dakika
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