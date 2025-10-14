Kadını sokak ortasında öldüresiye dövüp yerde sürükledi - Son Dakika
Kadını sokak ortasında öldüresiye dövüp yerde sürükledi

14.10.2025 10:24
Haber Videosu

İstanbul Fatih'te bir adam, sokak ortasında bir kadını öldüresiye darbetti. Saldırgan adam, aldığı darbelerle yere yığılan kadını sürükledi. Olayın kıskançlık olduğu iddia edilirken sokaktan geçen başka bir adam ve kadının olaya müdahale etmeden yanlarından geçmesi dikkat çekti.

Kadına şiddet her geçen gün boyut değiştirerek devam ederken son olay İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşandı. Dün akşam saatlerinde Hırka-i Şerif Mahallesi'nde iddiaya göre; bir adam, bir kadını sokak ortasında öldüresiye darp etti.

DÖVDÜ, YERDE SÜRÜKLEDİ, KENDİNE GETİRMEYE ÇALIŞTI

Saldırgan adam kadını yerde sürükledi. kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılırken, adam ise onu kendine getirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen kadın ve yanındaki adam oradan uzaklaştı. Olayın kıskançlıkla ilgili olduğu iddia edilirken, dehşet anları ise kameraya yansıdı.

OLAYI GÖRDÜKLERİ HALDE MÜDAHALE ETMEDİLER

Öte yandan, başka bir kadın ve adamın ise olayı gördükleri halde müdahale etmeden yanlarından geçmeleri ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA

