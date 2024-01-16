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9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim•
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Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika