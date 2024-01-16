Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun davasında mütalaa açıklandı

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. - İSTANBUL