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Fatih'te Motosikletli Saldırı

Fatih\'te Motosikletli Saldırı

Fatih'te bir iş yerine motosikletle saldırı düzenlendi, 3 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

21.01.2025 12:51
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Fatih'te motosikletli saldırganlar bir iş yerine kurşun yağdırdı. Kısa sürede yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ocak 2025'te saat 05.15 sıralarında Fatih'te bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden 2 şahıs motosikletle iş yerine geldi. Arkada oturan şahıs video çekerken, öndeki şahıs 5 el ateş açtı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Saldırının ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. Eyüpcan Ç. (20), Selim B. (27) ve 2 suç kaydı bulunan Abdulah C. D. (21), Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Saldırı anı kamerada

Silahlı saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin önündeki saldırganın tabancayla ateş ettiği, arkadaki suç ortağının ise o anları kaydettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Motosikletli Saldırı - Son Dakika

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