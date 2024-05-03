Fatih'te nefes kesen anlar: Vatandaşlar film çekiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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Fatih'te nefes kesen anlar: Vatandaşlar film çekiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı

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Fatih'te yaşanan olayda, vatandaşlar film çekimi sandığı bir durumun gerçekten de yaşandığına şahit oldu. Zabıta memurunun uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, kendisini durdurmak isteyen memurun kaputa tutunmasıyla birlikte kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan indirilen sürücü gözaltına alındı.

03.05.2024 13:15
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Fatih'te nefes kesen anlar: Vatandaşlar film çekiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı

Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, zabıta memurunu aracın kaputunda böyle sürükledi

İSTANBUL - Fatih'te sabah saatlerinde yaşanan anlar adeta nefes kesti. Vatandaşların film çekimi sandığı olayda gerçek bambaşka çıktı. Zabıta memurunun uyarılarına uymayan sürücü kendisini durdurmak isteyen ve kaputa tutunan zabıta memuruyla birlikte kaçmaya çalıştı. Aracı polis ekipleri dururken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, bu sabah saatlerinde Fatih Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde şüphe üzerine zabıta memuru, ticari bir aracı durdurmak istedi. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, aracı kendisini durdurmak isteyen zabıta memurunun üzerine sürdü. O esnada zabıta memuru kaputa tutundu. Bu şekilde yoluna devam eden araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Durdurulan araçtan indirilen sürücü ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Nefes kesen o anlar kamerada

Zabıta memurunun uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, aracı kendisini durdurmak isteyen zabıta memurunun üzerine sürdüğü ve zabıta memurunun kaputta tutunarak sürüklendiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde zabıta memurunun ticari aracın kaputuna tutunarak sürüklendiği, sonrasında ise trafik polisleri tarafından durdurulduğu görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te nefes kesen anlar: Vatandaşlar film çekiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

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